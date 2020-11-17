2020/11/17 | 19:58 - المصدر: عين العراق

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العراق..



الهدر والفساد بواردات المنافذ الحدودية وصل الى 12 ترليون دينار

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، عن وصول حجم الفساد والهدر بواردات المنافذ للعام الماضي الى 12 ترليون دينار مما يوازي 90% من واردات المنافذ.

وقال عضو لجنة الاقتصاد مازن عبد المنعم ان “الورقة البيضاء الاصلاحية التي قدمتها الحكومة لا تعدو كونها انشاء وكلها خطط تتحدث عن اصلاحات بعيدة المدى ولا توجد اي خطوات عاجلة”.

واضاف ان “المنافذ لحالها تخلق اقتصاد منعش خاص بالعراق لو تم القضاء على الفساد فيها”، مشيرا الى ان “ماوصل الى خزينة الدولة من واردات المنافذ في 2019 لا يوازي 10% من الواردات الحقيقية”.

واوضح عبد المنعم ان “حجم الفساد العام الماضي وصل الى مايقرب 90% من واردات المنافذ ما يقدر بنحو 12 ترليون دينار”.

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