السحر يرتد على الساحر: ترامب العنيد يفوز بـ 2- صفر - مشعل يسار

2020/11/17 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار بقلم فلاديمير أوفتشينسكي (محرر جريدة "زافترا" الروسية للشؤون الأميركية)======المحللون الذين يخدمون في بطانة الديمقراطيين قلقون.



فهم يعتقدون أن "جو النائم" بايدن يستخف بمخاطر "مقاومة" ترامب لتزوير الانتخابات.



وتخشى هيئة أركان بايدن من فرض حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في الولايات المتحدة.في هذه الأثناء، يواصل الرئيس ترامب الاضطلاع بمسؤولياته.



ويرفض البيت الأبيض انتقادات الديم ......





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