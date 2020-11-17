2020/11/17 | 20:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الثلاثاء ، ان” الحكومة ستقدم موازنة ٢٠٢١ خلال شهر”.

وبين الكاظمي، اذا لم تشرع موازنة ٢٠٢١ قبل شهر الواحد من العام المقبل سنواجه ازمة في توزيع الرواتب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : الحكومة ستقدم موازنة ٢٠٢١ خلال شهر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي : الحكومة ستقدم موازنة ٢٠٢١ خلال شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).