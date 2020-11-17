مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون تمويل الانتخابات لتذليل العقبات امام إجراءها

2020/11/17 | 20:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ، على مشروع قانون تمويل الانتخابات لتذليل العقبات امام إجراءها”.

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