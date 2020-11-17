البرلمان يطالب الناطق بإسم الحكومة بالكشف عن اسماء نائبين منح احدهما الاخر 4 الاف درجة وظيفية

2020/11/17 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

*الكعبي يطالب الناطق بإسم الحكومة

بالكشف عن اسماء نائبين منح احدهما

الاخر 4 الاف درجة وظيفية في انتخابات

٢٠١٤ *

طالب السيد حسن كريم الكعبي النائب

الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم

الثلاثاء ١٧

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