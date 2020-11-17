الكاظمي: هناك ضغوط لمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد

2020/11/17 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الثلاثاء، عن تعرضه إلى ضغوطات للافراج

عمن أسماهم بـ"حيتان الفساد".

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه

الاجتماع الاسبوعي لحكومته في بغداد،

إن "الشعب والمرجعية ا

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