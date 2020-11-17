الكعبي يطالب الملا طلال بالكشف عن اسماء نائبين منح احدهما الاخر 4 الاف درجة وظيفية في انتخابات ٢٠١٤

2020/11/17 | 20:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالب حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠ ، احمد ملا طلال ، الناطق بإسم رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن اسماء النائبين اللذين ذكرهما في لقاء تلفزيوني يوم امس والذي اكد ” حسب قوله ” بإن احدهما منح الاخر ٤ الاف درجة وظيفية ليفوز في انتخابات ٢٠١٤ .

ودعا الكعبي ، من ملا طلال للاسراع في الكشف عن اسماء النواب ، وإلا فإن مثل هذه التصريحات تأتي ضمن سياق استهداف السلطة التشريعية والتشهير بشخوصهـا .

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