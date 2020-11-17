’’الموطنون نسوا كورونا’’.. حكومة الديوانية تعلق على عودة التجمعات البشرية

2020/11/17 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

استغربت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، الثلاثاء (17 - 11 - 2020)، من تهاون المواطنين في اتخاذ الاجراءات الوقائية من فايروس كورونا وعودة التجمعات في المدينة.

وقال النائب لمحافظ الديوانية مالك الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المواطنين عادوا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي ونسوا ان هناك فايروسا قاتلا ومميت وهو فايروس كورونا".

وأضاف، "نلاحظ وجود التجمعات للمواطنين وان بعض المواطنين عادوا لاقامة مجالس العزاء والمناسبات وبشكل حتماً انهُ سيلقي باثاره السلبية على الواقع الصحي في المحافظة".

وأكد الحسيني أن "الحكومة المحلية مستمرة في فرض الاجراءات الوقائية التي تفرضها خلية الازمة الا ان المواطنين لا يمكن السيطرة عليهم وخصوصاً في المناسبات الاجتماعية، كما وان غالبية المواطنين تركوا ارتداء الكمامات وعادوا الى التجمعات الاجتماعية بشكل خطير".

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت وزارة الصحة العراقية، المواطنين من التهاون باتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع بدء انخفاض درجات الحرارة واحتمالات ازياد اعداد الإصابات بفيروس كورونا، فيما توعدت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لتعليمات منع إقامة التجمعات البشرية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "في الوقت الذي تتصاعد فيه الاصابات بشكل خطير في دول العالم حيث بلغ معدل عدد الاصابات اليومي في العالم اكثر من نصف مليون اصابة مما ادى الى اتخاذ اغلب البلدان لإجراءات مشددة وصارمة من حظر عام وغلق المرافق الحيوية وفرض عقوبات مشددة بحق المخالفين وخاصة الذين لا يرتدون الكمامات او يخرقون الاجراءات الوقائية الأخرى".

وأضافت الصحة، أنها رصدت "للاسف الشديد خلال الفترة الماضية تهاونًا كبيرًا جدا من قبل المواطنين تمثل في ترك الاجراءات الوقائية جملة وتفصيلا، حيث لوحظ عدم الالتزام بارتداء الكمامات وعودة التجمعات البشرية الى سابق عهدها وكأن الوباء انتهى من بلدنا ولم يعد يشكل خطرا على حياتهم".

وجددت الوزارة توصياتها الى جميع المواطنين بأن "الوباء مستمر بالانتشار في بلدنا ودول الجوار والمواقف اليومية لنسب الاصابة واعداد الوفيات والحالات الحرجة شاهد على ذلك بسبب الاستهانة والتهاون بالاجراءات الوقائية".

وأشارت إلى أن "كل المعطيات العلمية تنبأ بزيادة كبيرة في الاصابات خلال الاسابيع القادمة نتيجة لانخفاض درجات الحرارة وهذا من شأنه ان يؤدي الى زيادة الوفيات لا سامح الله، ولذا نهيب بجميع المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام وتجنب التجمعات البشرية قدر الإمكان والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل وتعقيم الايدي باستمرار".

وتابعت الصحة، أنها وجهت فرقها الصحية الرقابية بـ"تكثيف زياراتها التفتيشية على المطاعم والمقاهي والمولات وكل المرافق التي تشهد تجمعات بشرية وتقييم مدى التزامهم بتطبيق الاجراءات الوقائية وتنفيذ الغلق الفوري لأي مرفق يخالف الاجراءات الوقائية تنفيذا للمادة 46 من قانون الصحة العامة 89 لسنة 1981 التي تخول الوزير او من يخوله باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع انتشار الوباء ومنها غلق المحلات والمقاهي والمطاعم وغيرها".

وأكدت، أن "فرق الصحية في بغداد والمحافظات ستقوم بعمليات واسعة بأخذ المسحات من المواطنين ولاسيما في المناطق ذات معدلات الاصابة العالية"، داعية المواطنين إلى "التعاون مع الفرق الصحية التي تعمل على خدمتهم وضمان صحتهم".

وذكرت الصحة في بيانها أيضا: "نتوجه بالشكر لوسائل الإعلام للتعاون مع الوزارة وتكثيف البرامج التوعوية للوقاية من الوباء على مدار الساعة والتركيز على اهمية ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات والاماكن المزدحمة وغسل وتعقيم الايدي باستمرار، ونتقدم بالشكر والامتنان لأبطال الجيش الابيض من ملاكاتنا كافة وهم صامدون في جبهاتهم لمقارعة هذا الوباء الخطير بتقديمهم افضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى مضحين بانفسهم في سبيل صحة المواطن الكريم".

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