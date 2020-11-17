الكعبي يطالب ملا طلال بالكشف عن اسماء نائبين منح احدهما الاخر 4 الاف درجة وظيفية في انتخابات ٢٠١٤

2020/11/17 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، احمد ملا طلال، الناطق بإسم رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن اسماء النائبين اللذان منح احدهما الاخر 4 الاف درجة وظيفية في انتخابات ٢٠١٤ .

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكعبي طالب احمد ملا طلال، الناطق بإسم رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن اسماء النائبين اللذين ذكرهما في لقاء تلفزيوني يوم امس والذي اكد (حسب قوله) بإن احدهما منح الاخر ٤ الاف درجة وظيفية ليفوز في انتخابات ٢٠١٤”.





ودعا ملا طلال “للاسراع في الكشف عن اسماء النواب، وإلا فإن مثل هذه التصريحات تأتي ضمن سياق استهداف السلطة التشريعية والتشهير بشخوصهـا”.

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