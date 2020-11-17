الكاظمي يكشف تعرضه لضغوطات لإطلاق سراح حيتان الفساد

2020/11/17 | 20:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، تعرضه إلى ضغوطات للافراج عمن أسماهم بـ"حيتان الفساد".

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته في بغداد، إن "الشعب والمرجعية الدينية والكتل السياسية تطلب مني محاربة الفساد".

وأضاف أنه واجه ضغوطات من جهات، لم يسمها، بعد اعتقال عدد من المتهمين بالفساد، مبينا أن الجهات الضاغطة كانت تطالب بإطلاق سراح "حيتان الفساد".

وأشار الكاظمي إلى أن "البعض يوصل معلومات غير صحيحة عن تعذيب هؤلاء الفاسدين إلى حقوق الإنسان".

وبشأن الانتخابات، قال الكاظمي، "كان هناك اجتماع بين الرئاسات الثلاث بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا للانتخابات بشان أجراء الانتخابات".

وأضاف أن حكومته صاغت مشروع قانون لتأمين تمويل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وبخصوص الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال الكاظمي، "ذهبت إلى واشنطن واتفقنا مع المسؤولين على إعادة انتشار القوات في خارج البلاد، وخروج القوات من القواعد العسكرية".

وأضاف، أن "فريق الحوار الاستراتيجي يواصل اجتماعاته للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق".

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