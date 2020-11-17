وزير الدفاع اللبنانية تبدأ زيارة الى بغداد

2020/11/17 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

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بدأت وزير الدفاع اللبناني زينة عدرا زيارة رسمية الى بغداد اليوم وكان في استقبالها وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الذي انهى زيارة رسمية الى طهران قبل يومين

وذكر بيان مقتضب لوزارة الدفاع العراقية ان الجانبين بحثا تعزيز وتطوير التعاون المشتر بين البلدين ..



وكان في الاستقبال الرسمي إضافة الى وزير الدفاع رئيس اركان الجيش والأمين العام لوزارة الدفاع .

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