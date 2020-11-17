بوتين: الإرهاب الدولي وتهريب المخدرات ما زالا يشكلان تهديدا خطيرا في العراق

2020/11/17 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المخاطر المستمرة في الشرق الأوسط، بصورة عامة والعراق على وجه الخصوص، موضحا ان الإرهاب الدولي وتهريب المخدرات ما زالا يشكلان تهديدا خطيرا فضلا عن حجم الجرائم الإلكترونية الذي زاد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وقال بوتين في كلمة ألقاها بقمة بريكس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة انه لا تزال هناك مخاطر من تفاقم الوضع في العراق ولبنان وأفغانستان ومنطقة الخليجواكد بوتن أن الوضع في مجال الأمن العالمي والإقليمي لا يزال صعبا، مشيرا الى انه يمكن ملاحظة زعزعة استقرار خطيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستمرار المواجهات المسلحة في ليبيا واليمن، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

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