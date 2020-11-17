شيخ جنكي يحمل الوفد الكردي المفاوض مسؤولية عدم تثبيت مستحقات موظفي الإقليم

2020/11/17 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

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حمل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، الوفد الكردي المفاوض مع الحكومة الاتحادية، مسؤولية الإخفاق في تثبيت مستحقات موظفي الإقليم في قانون الاقتراض.

شيخ جنكي أكد في بيان ان زيارته الاخيرة للعاصمة بغداد ولقاءه رئيسي الجمهورية والوزراء وبعض قادة الكتل السياسية، أظهرت له ان وفد حكومة الاقليم المفاوض يتحمل مسؤولية عدم ادراج رواتب موظفي اقليم كردستان ضمن مشروع قانون العجز المالي، في الوقت الذي كانت فيه العديد من الخيارات الجيدة المقدمة من الكتل السياسية متاحة امامه، مضيفا ان حكومة الاقليم ملزمة بالتصرف على قدر من المسؤولية والاسراع في ارسال وفد من اصحاب القرار الى بغداد، بغية الاسراع بإطلاق رواتب موظفي الإقليم.

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