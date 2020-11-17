الكاظمي: ضغوط كبيرة تمنع ملاحقة الفاسدين

2020/11/17 | 20:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكد رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، أن هناك ضغوط كبيرة لمنع ملاحقة الفاسدين، مشيرا إلى أنه لا يوجد الغاء للاتفاقية العراقية – الصينية.

وقال الكاظمي، "توجد ضغوط كبيرة لمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد.

ولم يبن الكاظمي ما هي أنواع الضغوط التي يتعرض لها وما هي الجهات التي تضغط عليه.

وأضاف أن البلد متاح استثماريا لجميع دول العالم الراغبة بالاستثمار، ونطمئنهم من عمليات الابتزاز، موضحا "خولنا وزير المالية بالتعاقد مع الشركات العالمية مع لاتمتة الجمارك".

وأكد أنه لا يوجد الغاء للاتفاقية العراقية - الصينية، ومازالت سارية المفعول.

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