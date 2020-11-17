بمشاركة الحشد.. إنطلاق حملة كبرى في مدينة الصدر

2020/11/17 | 20:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد الشروع بحملة كبرى استعداداً للأمطار بمدينة الصدر باشراف رئيس الوزراء وبمشاركة 1500 مقاتل من الحشد الشعبي .

وقال بيان للامانة ان " هذه الحملة تعد المرحلة الثانية لمشروع تأهيل وتطوير الواقع الخدمي لمدينة الصدر بإشراف مباشر من السيّد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلّحة وأمين بغداد المعمار علاء معن ".

واشار البيان ان " الحملة ستنطلق فجر يوم غدٍ الأربعاء بمشاركة 1500 منتسب من أبطال هيئة الحشد الشعبي الى جانب الشرطة المجتمعية و خمس دوائر بلدية مع قسمين بلديين شرق العاصمة ، مشيراً الى ان " الحملة سيستعمل فيها آليات خاصة لتنظيف خطوط الصرف الصحي والامطار وفتح المشبكات في الشوارع الرئيسة وداخل الازقة ".

كما دعت أمانة بغداد المواطنين الأحبة في العاصمة إلى التكاتف والتعاون مع ملاكاتها والعمل على المشاركة في هذه الحملة والحملات القادمة كلّ في منطقته ".

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