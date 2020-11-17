بمشاركة الحشد.. إنطلاق حملة كبرى في مدينة الصدر

وقال بيان للامانة ان " هذه الحملة تعد المرحلة الثانية لمشروع تأهيل وتطوير الواقع الخدمي لمدينة الصدر بإشراف مباشر من السيّد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلّحة وأمين بغداد المعمار علاء معن ".
واشار البيان ان " الحملة ستنطلق فجر يوم غدٍ الأربعاء بمشاركة 1500 منتسب من أبطال هيئة الحشد الشعبي الى جانب الشرطة المجتمعية و خمس دوائر بلدية مع قسمين بلديين شرق العاصمة ، مشيراً الى ان " الحملة سيستعمل فيها آليات خاصة لتنظيف خطوط الصرف الصحي والامطار وفتح المشبكات في الشوارع الرئيسة وداخل الازقة ".
كما دعت أمانة بغداد المواطنين الأحبة في العاصمة إلى التكاتف والتعاون مع ملاكاتها والعمل على المشاركة في هذه الحملة والحملات القادمة كلّ في منطقته ".
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