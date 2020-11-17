المالية النيابية: ميزانية 2021 ستتضمن اقتراضاً ولكن بمبالغ ليست كبيرة

2020/11/17 | 20:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا، الثلاثاء، بان ميزانية العراق 2021 ستتضمن اقتراض مالي.

وقال ميزرا في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الايرادات المتحققة خلال 2021 وفق الارقام المتوفرة ستكون اقل من النفقات ما يعني ان الحكومة ستلجا للاقتراض لتغطية ميزانية العام المقبل ولكن وفق مبالغ ليست كبيرة حسب ما تعهدت به”.

واضاف، ان “ميزانية 2021 ستختلف في مضامينها لاحتواءها على بعض فقرات الورقة البيضاء اي انها ستكون بداية تنفيذ الاصلاحات اقتصادية التي نامل ان تؤدي الى الخروج من الازمة المالية وتعطي استقرارية للوضع الراهن في الملف الاقتصادي”.

ويعاني العراق من ازمة مالية واقتصادية خانقة اثرت على ملف تسديد الرواتب ما دفع الحكومة للاقتراض للمرة الثانية رغم الانتقادات الكبيرة”.انتهى 25 ف

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