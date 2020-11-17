أوبك+ تنهي اجتماعها دون توصيات لتمديد خفض الإنتاج

2020/11/17 | 20:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

انتهى اجتماع مجموعة أوبك بلس بدون توصيات لتغيير الاتفاق الحالي لتخفيضات النفط، بحسب ‏ما أوردته رويترز‎.‎

وقال مصدر لرويترز إن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ من المزمع عقده في ‏‏17 ديسمبر‎.‎

وذكرت مصادر قبيل نهاية الاجتماع، إن هناك اتفاقا في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، ‏على تمديد خفض الإنتاج 3 أشهر اعتبارا من يناير المقبل‎.‎

وأشار مصدر لرويترز إلى أن وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية أبلغ اللجنة الوزارية ‏المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج أنه يجب على كل الأعضاء أن ينفذوا أولا تعهدات خفض النفط ‏بشكل كامل قبل الموافقة على تغيير أو تمديد الاتفاق الحالي‎.‎

ودعت السعودية الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+ اليوم الثلاثاء إلى المرونة في الاستجابة ‏لاحتياجات السوق بينما تعزز الحاجة لتشديد سياسة إنتاج النفط في 2021 لمواجهة انخفاض ‏الطلب في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا‎.‎

وتدرس منظمة أوبك وحلفاؤها تمديد اتفاقهم الحالي لتخفيضات إنتاج النفط البالغة 7.7 مليون ‏برميل يوميا لثلاثة أو ستة أشهر عندما ينقضي أجله في يناير كانون الثاني‎.‎

وكان من المقرر أن ترفع أوبك بلس، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني في ‏إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات.



وفي ظل نزول الأسعار، تبحث ‏أوبك+ تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.



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