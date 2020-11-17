الكاظمي يحسم الجدل: مدير

2020/11/17 | 20:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي، يوم الثلاثاء، إن مدير شركة

"دايو" الكورية قد انتحر اثر تعرضه

لـ"ضغوطات وابتزاز".

وقال الكاظمي، في تصريحات ادلى بها عقب

جلسة مجلس الوزراء، إن "الحديث عن إلغاء

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