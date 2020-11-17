2020/11/17 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكاظمي تلقى مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو”، مبينا انه “جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة“.

واضاف البيان، ان “الاتصال بحث أيضا، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا الى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي و بومبيو يبحثان تنمية التعاون بين واشنطن وبغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي و بومبيو يبحثان تنمية التعاون بين واشنطن وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).