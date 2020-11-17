إجراءات جديدة وزيارات ميدانية للمنافذ الحدودية

2020/11/17 | 20:39 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، تشكيل لجان مشتركة مع مختلف اللجان الم...

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