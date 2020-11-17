2020/11/17 | 20:39 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إجراءات جديدة وزيارات ميدانية للمنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، تشكيل لجان مشتركة مع مختلف اللجان الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إجراءات جديدة وزيارات ميدانية للمنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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