الكلابي لـNRT : تحرك نيابي لصرف رواتب موظفي كوردستان مباشرة دون الرجوع للإقليم

2020/11/17 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد النائب، يوسف الكلابي، الثلاثاء، ان بغداد ترغب بصرف رواتب موظفي الاقليم بطريقة مباشرة من خلال بطاقة الكي كارد دون العودة لسلطات كوردستان.

وقال الكلابي، في تصريح لـ" NRT"، (17 تشرين الثاني 2020)، ان "البرلمان الاتحادي يعمل على ايجاد حلول جديدة لحل مشاكل موظفي إقليم كوردستان من خلال صرف رواتب موظفيهم عبر بطاقة الكي كارد مساواة مع اقرانهم من الموظفين في العراق".

وأضاف النائب، ان "بغداد ترغب بصرف رواتب موظفي الاقليم بطريقة مباشرة دون العودة لسلطات كوردستان" كاشفا عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب بهذا الصدد.

وأوضح، انه "وردتنا شكاوى عدة من مواطني إقليم كوردستان يتهمون فيها سلطات الاقليم بعدم صرف رواتبهم بشكل كامل مستقطعين جزءا منها".

وتابع، ان "هناك محاولات لاستبعاد رواتب موظفي اقليم كوردستان عن النزاعات السياسية ونعمل على اقرار هذا الامر خلال موازنة العام الجديد".

وأردف، ان "الحكومة الاتحادية لن ترسل رواتب موظفي اقليم كوردستان حتى تلتزم سلطات الاقليم بقانون الموازنة الجديدة".

وبين، "سنقدم شكوى ضد سلطات إقليم كوردستان في حال ترسل الكمية المحددة من صادرات النفط إلى شركة سومو".





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