الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو

2020/11/17 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي---------------

تلقى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة.

وبحث الاتصال أيضا، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا الى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء17-تشرين الثاني-2020

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