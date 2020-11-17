نائب يلوح بمقاطعة الكرد للإنتخابات المقبلة ويتحدث عن سبب مباشر

2020/11/17 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

قال النائب الكردي، بشار الكيكي، اليوم الثلاثاء، ان استمرار تمرير القوانين ’’وفق الاغلبية’’، سيقابل من الكرد بمقاطعة الانتخابات النيابية، وقفا لقوله.

وكتب الكيكي، في تغريدة له على ’’تويتر’’، "اذا استمر تمرير القوانين وفق الاغلبية على حساب الكرد، فأعتقد ان خيار مقاطعة الانتخابات النيابية سيكون مرجحا".

وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، اليوم الثلاثاء (17-11-2020)، ان كل خطوة كردية لتقريب وجهات النظر مع الحكومة الاتحادية مرحب بها. وأضاف أن "من يمثل الإقليم في المباحثات والاتفاقيات هي الحكومة فقط، ويجب الحفاظ على وحدة البيت الكردي في جميع الزيارات لآن ذلك يعطي قوة للموقف الكردي في استحصال الحقوق المشروعة".وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، اليوم الثلاثاء، إن وفدا كرديا سيزور العاصمة بغداد قريبا.

وذكر عادل في حديث لـ (بغداد اليوم) أن "الوفد الكردي الذي سيزور بغداد، يريد تقريب وجهات النظر والتوصل لاتفاق شامل يخص ما تبقى من الأشهر الحالية لعام 2020 وسنة 2021".

وأضاف، أن "الوفد سيجهز كافة الوثائق والأرقام حول صادرات الإقليم النفطية وإيرادات المنافذ الحدودية وأعداد الموظفين وسيتم عرضها على الحكومة الاتحادية، ونحن ننتظر قراراً من الحكومة بإرسال مبلغ 320 مليار دينار وإكمال الاتفاق القانوني المبرم معها حتى نهاية العام الحالي، لآن الاتفاق مقر في قانون موازنة 2019".

وأشار إلى أن "هذه الزيارة، استكمالا للشفافية التي تتعامل بها حكومة الإقليم في جميع حواراتها مع بغداد، ونحن على استعداد لتسليم الإيرادات وفقا للاتفاقية المقبلة".

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