الكعبي يطالب ملا طلال بكشف أسماء نائبين حصلا على 4 آلاف درجة وظيفية

2020/11/17 | 20:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيو/ بغداد طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، الناطق باسم الحكومة بالكشف عن أسماء نائبين منح احدهما الاخر 4 آلاف درجة وظيفية في انتخابات 2014. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الكعبي طالب الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء احمد ملا طلال، بالكشف عن أسماء النائبين اللذين …

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