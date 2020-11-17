المجمع الفقهي يصدر فتوى تقضي بحرمة اتفاقية أملاك الوقف

2020/11/17 | 20:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدر المجمع الفقهي العراقي، اليوم الثلاثاء، فتوى تقضي بحرمة اتفاقية املاك الوقف.وجاء نص الفتوى التي اصدرها المجمع الفقهي العراقي، لكبار العلماء للدعوة والافتاء “المجمع الفقهي العراقي، يفتي بحرمة الاتفاق المشترك لحسم أملاك وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الملغاة، لما فيه من التلاعب والتحكم بأوقاف محسوبة لله تعالى، ومقيدة بشرط واقفها، ولذا يطالب …

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