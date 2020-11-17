روسيا تحذر من تفاقم ’خطورة’ الأوضاع في العراق والمنطقة

2020/11/17 | 20:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه الذي ألقاه في قمة “بريكس” من المخاطر المستمرة في الشرق الأوسط، وركز في كلمته على الوضع في العراق بشكل خاص. وقال بوتين في كلمة ألقاها عبر تقنية “فيديو كونفرونس” أمام قادة مجموعة “بريكس” لا تزال هناك مخاطر من تفاقم الوضع في العراق ولبنان وأفغانستان ومنطقة …

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