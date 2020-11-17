القبض على شخص يبيع ادوية عثر عليها في النفايات .. في البصرة

2020/11/17 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت قوات الشرطة القبض على متهم يقوم ببيع أدوية منتهية الصلاحية في سوق ه ميل وسط البصرة .وذكر بيان لقيادة شرطة البصرة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / نسخة منه " ان المتهم اعترف بانه عثر على الادوية في نفايات طريق محمد القاسم ، ويبيعها على المواطنين مباشرة" .



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