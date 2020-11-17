انفجار في التاجي شمالي بغداد

2020/11/17 | 20:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت انباء ان انفجارا وقع في منطقة الحماميات بقضاء التاجي شمالي بغداد.

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