العراق..الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها إلى أوروبا قريبا

2020/11/17 | 20:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، استئناف رحلات الناقل الوطني الجوية إلى قطاعات عدة في أوروبا منتصف الشهر المقبل بعد توقفها بسبب إجراءات ال...

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