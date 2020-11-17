2020/11/17 | 20:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف مدير جديد للمرور العامة خلفاً للواء الخفاجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/17 | 20:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف مدير جديد للمرور العامة خلفاً للواء الخفاجي ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف مدير جديد للمرور العامة خلفاً للواء الخفاجي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).