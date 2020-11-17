ديالى تقرر استمرار “الحظر الليلي” في ابي صيدا

2020/11/17 | 20:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد مدير ناحية ابي صيدا وكالة في ديالى عبدالله الحيالي، الثلاثاء، استمرار الحظر الليلي في الناحية والى اشعار اخر.

وقال الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الحظر الليلي الذي يبدا من 6 مساء وحتى 5 فجرا في مركز ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة) والذي فرض رسميا قبل 4 ايام لمواجهة النزاعات العشائرية تقرره استمراره الى اشعار اخر لحين حسم كل الاهداف المرسومة لخطة فرض القانون”.

واضاف، ان “امن ابي صيدا يدار حاليا م خلال غرفة عمليات عليا تشارك بها قوات الرد السريع وبالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى مؤكدا بان ابواب الدوائر الخدمية والاسواق فتحت من جديد والحياة تستعيد وضعها الطبيعي يوما بعد اخر لافتا الى ان عملية تعقب المطلوبين للقضاء مستمرة من قبل الرد السريع الذي يمثل قوائم رسمية باسماء المطلوبين”.

وشهدت ناحية ابي صيدا نزاعات عشائرية محتدمة في الاشهر الماضية على نحو دفع القيادات الامنية الى اعادة خطة فرض القانون واستدعاء قوة خاصة من الرد السريع للسيطرة على الموقف الامني”.انتهى 25 ف

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