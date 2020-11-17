فيديو من مباراة اليوم: لحظة تسلم محمد مزهر شارة القيادة

2020/11/17 | 20:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

امتد التضامن مع لاعب المنتخب الوطني العراقي محمد مزهر ليصل إلى ساحة مباراة اليوم الودية ضد المنتخب الأوزبكي.





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تضامن عراقي واسع مع لاعب المنتخب محمد مزهر

وشهدت الدقيقة السابعة والثمانين تبديلاً اجراه المدرب كاتانيتش بإخراج اللاعب إبراهيم بايش ليحل محمد مزهر بدلاً منه، وقبل خروج بايش بلحظات سارع قائد المنتخب علي عدنان إلى منح شارة القيادة لمزهر قبيل دخوله أرضية الميدان.

وتغلب المنتخب الوطني العراقي، الثلاثاء، على نظيره الأوزبكي بهدفين لواحد، وذلك في المباراة الدولية الودية الثانية التي يخوضها المنتخب العراقي في مدينة دبي الإماراتية.

تقدم المنتخب الأوزبكي أولاً عبر ركلة جزاء مشكوك في صحتها قبل نهاية الحصة الأولى من المباراة.

لكن المنتخب العراقي عاد بأداء مغاير في الشوط الثاني وتمكن من إحراز هدف التعادل عن طريق النجم مهند علي "ميمي"، الذي سدد كرة قوية لم يتمكن الحارس الأوزبكي من السيطرة عليها لتستقر في الشباك.

وخلال الدقائق العشر الأخيرة منح حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب العراقي انبرى لها قائد المنتخب علي عدنان بنجاح، ليسجل هدف الفوز.

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