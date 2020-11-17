2020/11/17 | 20:56 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد اللجان العربية الوطنية العربية يهنئ العراق بأنتخاب سرمد عبد الاله رئيسا للجنة الأولمبية العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/17 | 20:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد اللجان العربية الوطنية العربية يهنئ العراق بأنتخاب سرمد عبد الاله رئيسا للجنة الأولمبية العراقية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد اللجان العربية الوطنية العربية يهنئ العراق بأنتخاب سرمد عبد الاله رئيسا للجنة الأولمبية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).