صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 434 المسجلة اليوم

2020/11/17 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 434 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–14

أبو غريب ———-34

الإسكان———–4

الاعلام————-12

البياع ————- 14

التاجي————-6

التراث ————-3

الحرية————- 16

الخطيب ———–4

الدورة————–19

الدولعي ————5

الرحمانية ———–5

السيدية ———— 7

الشالجية———— 7

الشرطة الرابعة ——- 2

الشرطة الخامسة ——3

الشعلة ————- 26

الصالحية———— 2

الطارمية————- 11

العامرية————–15

العطيفية————-8

العلاوي ————– 1

الغزالية—————21

القادسية ————- 7

الكاظمية ————- 16

اللطيفية ————– 1

المحمودية———— 23

المشاهدة ————-3

المعالف ————–4

المكاسب ————-3

المنصور ————– 10

المواصلات ————8

الوشاش —————4

اليرموك ————– 12

اليوسفية ————– 6

جكوك —————- 6

حي الجامعة———– 19

حي الجهاد———— 7

حي الخضراء———– 6

حي العامل———— 11

حي العدل————- 20

حي الفرات ———— 2

سبع البور ————- 3

سويب —————- 2

شارع حيفا————- 1

ناحية الرشيد ———- 4

النصر والسلام ———- 7

سكنة جانب الرصافة —– 3

الشفاء: 903

الوفيات: 3

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