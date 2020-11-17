الكاظمي يبحث مع بومبيو تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

2020/11/17 | 20:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء، تلقى ، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين …

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