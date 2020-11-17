النجيفي: قرار مجلس الوزراء لحسم مصير الاوقاف “كارثي” ومخالف للقانون

2020/11/17 | 20:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدر ئيس تحالف القرار، أسامة النجيفي،أن قرار مجلس الوزراء لحسم مصير الاوقاف في العراق “كارثي ومخالف للقانون.وقال النجيفي في تغريدة تابعها “النور نيوز” إن” قرار مجلس الوزراء لحسم مصير الاوقاف في العراق “كارثي ومخالف للقانون ويمهد للسيطرة شبه المطلقة على أوقاف السنة في العراق ويجب التصدي له سياسياً وقضائياً”.

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