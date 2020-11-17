خبير أمني يحذر من مناطق

2020/11/17 | 21:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذر الخبير الامني، سرمد البياتي، من مناطق جبال مكحول وخانوكة، واصفاً اياها بـ"الخطرة جداً" لاستقرار خلايا داعش فيها.

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