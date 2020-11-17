2020/11/17 | 21:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، استضافة قطر لبطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

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