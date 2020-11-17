2020/11/17 | 21:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأثير مذهل لغسول الفم: يقتل كورونا في 30 ثانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/17 | 21:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأثير مذهل لغسول الفم: يقتل كورونا في 30 ثانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأثير مذهل لغسول الفم: يقتل كورونا في 30 ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).