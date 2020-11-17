2020/11/17 | 21:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلغاء للاتفاقية الصينية العراقية، مؤكدا ان العراق متاح استثمارياً لجميع الدول الراغبة في الاستثمار، وان تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول العربية والأجنبية مرهون بإقرار الموازنة للعام المقبل، مطمئنا رجال الأعمال والمستثمرين من عمليات الابتزاز، على الرغم من الضغوط لمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد.

وكشف الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء عن فساد كبير ومغالاة بعقود أتمتة الجمارك والحكومة الإلكترونية في الحكومات السابقة، مخولا وزير المالية بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة لأتمتة الجمارك والمنافذ والقطاعات الأخرى، معلنا تحقيق أكثر من سبعين بالمئة من المنهاج الحكومي.

وحول الاستعدادات للانتخابات المقبلة أكد الكاظمي ان الحكومة تعمل على تذليل كل الظروف لإجراء الانتخابات المبكرة، مبينا ان مفوضية الانتخابات أول المتضررين بقانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها، هذا وصوت مجلس الوزراء على إطفاء ديون المفوضية للمؤسسات والوزارات الأخرى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي ينفي إلغاء للاتفاقية الصينية العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي ينفي إلغاء للاتفاقية الصينية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).