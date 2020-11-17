2020/11/17 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن تكليف اللواء فارس عامر بمنصب مدير المرور العام.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “تم تكليف اللواء (فارس عامر عبد الكريم) مديراً لمديرية المرور العامة خلفاً للواء (زهير الخفاجي)”.

وأضاف البيان “نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لمدير المرور العام السابق (اللواء زهير الخفاجي) لكل ما قدمه لمديرية المرور العامة”.

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