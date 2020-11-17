فتح ساحة الصدرين في النجف بعد ان كانت مخصصة للتظاهرات منذ تشرين ٢٠١٩

2020/11/17 | 21:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ النجف الاشرف

افاد مصدر امني في النجف الاشرف، الثلاثاء، فتح ساحة الصدرين أمام العجلات والمواطنين بعد الاتفاق مع المتظاهرين على رفع خيامهم.

وقال المصدر لـ /المعلومة/، أن “ساحة الصدرين المخصصة للمتظاهرين والمغلقة منذ تشرين العام الماضي افتتحت هذا اليوم بعد أن توصلت الحكومة المحلية في النجف الاشرف الى اتفاق مع المتظاهرين على رفع خيامهم من الساحة”.

واضاف أن “الحياة الطبيعية عادت الى الساحة والشوارع المحيطة بها، وبدأ المواطنون بالدخول اليها في عجلاتهم، كونها تمثل موقعا مهما في مركز المدينة، وسبب اغلاقها الكثير من الاختناقات المرورية”.



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