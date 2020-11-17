اقليم كوردستان..شفاء 55988 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/11/17 | 21:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 90904 حالة اصابة، 33138 في اربيل و26315 في السليمانية، و28554 في دهوك و2897 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 55988 حالة، 19788 في اربيل و18745 في السليمانية و14799 في دهوك و2656 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 2891 حالة، 798 منها في اربيل و1395 في السليمانية و581 في دهوك، و117 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 32025 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 12552 في اربيل و6175 في السليمانية و13174 في دهوك و124 في حلبجة.

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