بدء التطعيم بلقاح كورونا “موديرنا”: سيحصل عليها اكثر من 20 مليون إنسان اول دفعة

2020/11/17 | 21:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تستعد الدول، من أوروبا إلى الولايات المتحدة، لحملات تلقيح بعد الآمال التي أثيرت بإعلان لقاح جديد بفعالية 95 بالمئة تقريبا ضد كوفيد-19.



لكن ذلك لم يخفف من التدابير لمواجهة انتشار الوباء كما في النمسا التي يبدأ الإغلاق فيها الثلاثاء.

وفي الولايات المتحدة، من نيويورك إلى سياتل، فرضت الولايات والمدن الكبرى قيودا في الأيام الأخيرة للحؤول دون انتشار فيروس كورونا.

وسجلت أميركا، أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات، 247,229 وفاة من أصل 11,206,054 إصابة، منذ بداية الوباء.

وحذر الرئيس المنتخب،جو بايدن، الاثنين، من خطر تسجيل وفيات إضافية بكوفيد-19 إذا أصر الرئيس دونالد ترامب وحكومته على رفض أي تنسيق مع الفريق الديموقراطي.

ونبه بايدن الى أن عدم وجود تنسيق بين الفريقين يعني “أن أناسا إضافيين قد يموتون”، مشيرا خصوصا الى أهمية تحضير توزيع اللقاحات المضادة للوباء ما أن تصبح متوافرة.

وعزز إعلان شركة موديرنا الأميركية عن لقاح فعال بنسبة 95 في المئة الآمال العالمية بالسيطرة على الوباء بعد إعلان مشابه من مختبرات فايزر الأميركية وبايونتيك الألمانية الأسبوع الماضي قالوا فيه أنهم طوروا لقاحا فعالا بنسبة 90 في المئة.

وقد يحصل لقاحا فايزر/بايونتيك وموديرنا على ترخيص من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير في النصف الأول من ديسمبر بحسب منصف سلاوي المسؤول العلمي عن عملية “وارب سبيد” التي شكلها دونالد ترامب لمتابعة تلقيح المواطنين الأميركيين.

ومن شأن ذلك، السماح بتلقيح 20 مليون اميركي مع منح الأولوية للمسنين والفئات الضعيفة اعتبارا من النصف الثاني من ديسمبر ومن ثم 25 مليونا آخرين اعتبارا من يناير، كما يقول سلاوي.

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس بالمستجدات على صعيد اللقاحات إلا أنه حذر من أن لقاحا لن يقضي بمفرده على جائحة كوفيد-19 داعيا إلى عدم “التراخي”.

أوروبا تستعد للتلقيحوأعلنت فرنسا، الثلاثاء، أنها تستعد لبدء حملة على مستوى البلاد للتلقيح ضد كوفيد-19 في يناير على أمل أن تكون اللقاحات متوفرة عندها بعد حصولها على التصاريح اللازمة، وفق ما ذكر المتحدث الحكومي غبريال أتال.

واوضح المتحدث “نحن بصدد إعداد حملة تلقيح تكون جاهزة فور الموافقة على لقاح من جانب السلطات الأوروبية والوطنية”.

وتم تسجيل 508 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لكن الإصابات اليومية في فرنسا تسجل تراجعا منذ أسابيع، وفقا للبيانات الرسمية.



وفي المقابل، بلغ عدد الذين يرقدون في المستشفى عددًا قياسيًا جديدًا مع 33466 حالة.

وأكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الثلاثاء أن فرنسا “تشهد تراجعا في الوباء”.

وفي بلجيكا، أعلنت الحكومة نيتها تلقيح 70% من السكان على الأقل، أي 8 ملايين شخص، وضمان مجانية التلقيح “لكل مواطن”.

ورغم التفاؤل الذي يعززه الإعلان عن اللقاحات، تتواصل تدابير الإغلاق في أوروبا.

وبدأت النمسا، الثلاثاء، إغلاقا للمرة الثانية يتضمن إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية والدعوة للبقاء في المنزل، بعد أسبوعين من تنفيذ الإغلاق الجزئي الذي لم يسمح بلجم الوباء.

ولن يسمح، لغاية 6 ديسمبر، بالتنزه إلا في ظروف محددة للغاية (شراء الطعام ولدواع مهنية وطبية و القيام بالرياضة.

وسجلت هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 8,9 ملايين نسمة، الإثنين 4657 إصابة مقابل ألف “فقط” في أوائل أكتوبر، فيما اكتظت المستشفيات.

في ألمانيا، حيث يُسجل ارتفاع كبير في عدد الإصابات منذ أسابيع عدة، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها إلى تقليص التواصل فيما بينهم إلى الحد الأدنى.

وقالت “الطريق أمامنا لا يزال طويلا لكن النبأ السار هو أننا نجحنا في لجم التنامي المطرد” للفيروس.

وأعلنت السويد التي تنتهج استراتيجية أقل صرامة من معظم الدول الاوروبية، انها ستحد التجمعات العامة بثمانية اشخاص كحد أقصى أمام ارتفاع عدد الاصابات في اجراء غير مسبوق في هذا البلد.

أما في إيطاليا، التي سجلت أكثر من 500 حالة وفاة يومية بسبب كوفيد-19، ذكرت السلطات الصحية الثلاثاء إنها فتشت أكثر من 230 دار لرعاية المسنين ودور رعاية، ورصدت 37 مخالفة، لا سيما المتعلقة بانتهاك البروتوكول الصحي.



وتم إغلاق أربعة دور بالكامل، حيث لوحظ ارتفاع في عدد الإصابات منذ بداية نوفمبر في هذا النوع من المنشآت.

عدد وفيات قياسي في روسياوسجلت روسيا الثلاثاء عددا قياسيا جديدا للوفيات اليومية بسبب الوباء مع رصد 442 حالة وفاة، فيما يزداد الوضع الصحي سوءا في المناطق التي استنفدت فيها المستشفيات والمشارح طاقاتها.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,328,048 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء التطعيم بلقاح كورونا “موديرنا”: سيحصل عليها اكثر من 20 مليون إنسان اول دفعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء التطعيم بلقاح كورونا “موديرنا”: سيحصل عليها اكثر من 20 مليون إنسان اول دفعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).