الاطاحة بعصابة تتاجر بالذهب المغشوش في بابل

2020/11/17 | 21:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، الثلاثاء، عن اعتقال تسعة اشخاص بالجرم المشهود يشكلون عصابة تمتهن المتاجرة بالذهب المخشوش من حيث صحة ختم العيار وبحوزتهم مجموعة من تلك المخشلات المزيفة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، انه “وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود (بتبني مطاردة وملاحقة عصبات التزوير والغش وصولا الى تحقيق الامن المجتمعي)، وبأشراف ميداني لقائد الشرطة (اللواء المهندس علي هلال جاسم العادلي الشمري، نجحت “قوة الامنية وفق اوامر قضائية في الاطاحة بأفراد عصابة مختصة بالمتاجرة بالذهب المغشوش مؤلفة من تسعة اشخاص يقومون بتصريف القطع الذهبية المخالفة للمواصفات من حيث صحة ختم العيار الموجود عليها، حيث يروجون المخشلات من عيار 18 مثقال على انها 21 او 24 في الاسواق المحلية”.

واضافت انه “بعد ورود معلومات من مصادرنا الأمنية تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من الامن الوطني وشرطة البلدة الصوب الصغير”، مبينة ان “الفريق باشر بسرعة وتمكن بكمين محكم من القاء القبض على كافة افراد العصابة التسعة بالجرم المشهود وبحوزتهم المخشلات الذهبية المغشوشة ؛ اذ جرى تدوين اقوالهما اصولياً واحالتهما مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما”.



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