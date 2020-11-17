"بحثا التعاون في مكافحة الإرهاب".. بومبيو يهاتف الكاظمي

2020/11/17 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، بحسب مكتب رئيس الوزراء العراقي الذي قال إن الجانبين "بحثا العلاقات الثنائية وتطور الأوضاع في المنطقة".

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