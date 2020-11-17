أول تصريح لمدير المرور الجديد: مليون لوحة سيتم تخصيصها

2020/11/17 | 21:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، توفر ما يقارب مليون لوحة مرورية ستخصص للعامين الحالي والمقبل.



وقال مدير عام المديرية، اللواء فارس عامر في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (17 تشرين الثاني 2020)، إنه "سيعمل على تطوير مكاتب التسجيل نحو الأفضل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأن تكون معاملاتهم سلسة بأسرع وقت، بعد تسنمه منصب مدير مديرية المرور العامة"، لافتا إلى أنه "تم توجيه القواطع بإشراف مديري الكرخ والرصافة لتحقيق انسيابية في الطرق التي تشهد كثافة وهذا التنسيق تم مع قيادة عمليات بغداد كون بعض المناطق لديها معرقلات لا داعي لها مثل قطع الطرق بالكتل الكونكريتية".

وأضاف، أن "الفترة الماضية شهدت حدوث حالات سيئة، كالاعتداء على رجل المرور، وهذا غير مقبول، لأن منتسب المرور يمثل هيبة الدولة وهذا ما أكد عليه وزير الداخلية"، داعيا "المواطنين للالتزام بقانون المرور خلال استخدام الطرق".

وفيما يخص الحجز الإلكتروني، علق عامر أن "الحجز الإلكتروني يستغرق 25 يوما إلى حين وصول الرسالة لكي تتم مراجعة مكاتب التسجيل"، مبينا أن "بعض المعلومات تصل بين الفترة والأخرى لمديرية المرور العامة خاطئة فتعتبر بحكم الملغية ويجب متابعة الحالات الموجودة وهذه من النوادر ويمكن إصلاحها".

وبشأن لوحات المرور أكد عامر أنه "تم جلب بحدود مليون لوحة مرورية كافية للعامين الحالي والمقبل"، مشيرا إلى أن "المشكلة التي تواجه المديرية في الوقت الحالي هي استيفاء الضريبة ويتم إطلاقها لمواقع بغداد والمحافظات كافة".

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