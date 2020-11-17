مسؤولون: ترامب سيسحب كل القوات الأمريكية من دولة عربية

2020/11/17 | 21:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أفاد مسؤولون أمريكيون، ان الرئيس دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الامريكية من دولة عربية.

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