2020/11/17 | 21:31 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين] أفاد مسؤولون أمريكيون، ان الرئيس دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الامريكية من دولة عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون: ترامب سيسحب كل القوات الأمريكية من دولة عربية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون: ترامب سيسحب كل القوات الأمريكية من دولة عربية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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