الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي

2020/11/17 | 21:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتلقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ركز على تطورات الأوضاع في المنطقة والملف الأمني.

وجاء الاتصال بالتزامن مع تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب المزيد من عناصر القوات الأمريكية في العراق.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أن "الكاظمي تلقى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تطور الأوضاع في المنطقة".

وبحث الاتصال، وفق البيان، "تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا إلى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب".

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