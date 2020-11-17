أكبر فضيحة أخلاقية في تاريخ أمريكا ضحيتها 100 ألف شخص

2020/11/17 | 21:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قدم نحو 100 ألف شخص من ضحايا الانتهاكات الجنسية المزعومة داخل منظمة الكشافة الأمريكية دعاوى قضائية يطالبون فيها بتعويضات من المنظمة.

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